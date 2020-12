Illerich

Die SG Illerich/Landkern, wie sie in der kommenden Saison heißen wird, war in der Corona-Pause alles andere als untätig und hat den Düngenheimer Wolfgang Bretz als neuen Trainer für die Spielzeit 2020/2021 in der Fußball-Kreisliga C Nord verpflichtet. Der erfahrene Coach übernimmt das Amt vom Spielertrainerduo Heiko Schlich und Matthias Bauermann, die der SG als Spieler weiter zur Verfügung stehen. Bretz coachte zuletzt den SV Masburg in der Saison 2018/2019, als der SV nur knapp hinter Cochem Zweiter in der Kreisliga A Hunsrück/Mosel wurde. In dieser Abbruch-Saison haben es die Masburger bekanntlich in die Bezirksliga geschafft.