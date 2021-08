Auf dem Waldsportplatz in Kaisersesch ist der erste Spieltag der Standby-Liga für Siebenermannschaften im Fußballkreis Hunsrück/Mosel über die Bühne gegangen. Zwölf Mannschaften nehmen in dieser Saison an der alternativen Spielform (7 gegen 7 auf kleine Tore über den halben Platz ohne Abseits) zum regulären Spielbetrieb teil – in Kaisersesch waren allerdings nur zehn Mannschaften am Start.