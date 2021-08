Plus

Eigentlich sollte der erste Spieltag in der Standby-Liga Hunsrück/ Mosel für Siebenermannschaften auf dem neuen Rasen in Auderath über die Bühne gehen. Aber das Geläuf benötigt Schonung, deswegen wird am Sonntag ab 13 Uhr in Kaisersesch auf dem Waldsportplatz gespielt – wie gehabt über den halben Platz Sieben gegen Sieben, auf kleine Tore und ohne Abseits.