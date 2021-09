Morshausen II: Drei Punkte und Einzug ins Pokal-Viertelfinale

Die SG Morshausen/Beulich/ Gondershausen II hat das Spitzenspiel in der Kreisliga C Staffel 2 mit 2:1 (2:0) gegen den Zweiten TuS Dichtelbach gewonnen und den vierten Sieg im vierten Spiel gelandet. Nun hat Morshausen II bereits fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger Dichtelbach. Positiver Nebeneffekt: Die Partie zählte zugleich als Achtelfinale im Kreispokal 2, Morshausen II steht damit in der Runde der letzten Acht.