In der Meisterrunde der Fußball-Kreisliga C Staffel 1 hat die SG Ober Kostenz/Kappel II beim 1:1 (1:1) gegen die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl II ihren ersten Punkt geholt. Die Hambucher Reserve verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze, mit vier Punkten aus zwei Partien ist die Elf von Trainer Josef Martini dennoch gut aus den Startlöchern gekommen.