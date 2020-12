Landkern

Den ersten Sieg hat Frank Brauer mit der SG Landkern/Illerich schon errungen: Vor der Corona-Zwangspause gab es für den Trainer-Rückkehrer und seine SG in der Fußball-Kreisliga C Nord einen 4:2-Auswärtssieg bei der SG Hambuch II. Nun ist für Brauer und Co. auf unbestimmte Zeit wieder Pause angesagt.