„Mischsystem“ in der C-Klasse des Fußballkreises Hunsrück/Mosel: Während die Staffel 2 mit 13 Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrücker-Raum traditionell mit Hin- und Rückrunde die am 15. August beginnende Saison angeht, greift die Staffel 1 mit 12 Teams auf das Play-off-System zurück. Die Staffel wird in je eine sechsköpfige Eifel- und Hunsrück/Mosel-Gruppe geteilt (siehe weiter unten).