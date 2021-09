In der Fußball-Kreisliga C Staffel 1 Gruppe Eifel hat Tabellenführer Masburg II beim 1:3 (0:1) in Laubach gegen Vordereifel II die erste Niederlage kassiert. Hambuch II schob sich durch das 3:2 (1:1) gegen Lutzerather Höhe II auf Rang zwei vor. Das dritte Spiel in der sechsköpfigen Staffel verlief dagegen völlig verrückt.