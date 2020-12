Simmern

Da war einiges los in der zehn Teams umfassenden Fußball-Kreisliga C Nord: In den fünf Partien am zweiten Spieltag fielen sagenhafte 42 Tore. Der 3:2-Heimsieg des Tabellenzweiten SG Landkern/Illerich (in Rot, mit Nicola Heucher) gegen die SG Vorderhunsrück Lütz II (mit Eric Walkemeyer) war mit fünf Treffern zusammen mit dem ebenfalls späten 3:2-Erfolg der SG Morshausen II gegen die SG Hambuch II das „torärmste“ Spiel.