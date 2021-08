In den Fußball-Kreisligen C Hunsrück/Mosel sind alle 25 Starter in die Punktspielsaison eingestiegen – mit Ausnahme der SG Laudert II. Die Partie in der Staffel 2 gegen Boppard II wurde wegen Lauderter Personalmangel auf den 14. September verlegt. Am Freitag geht es dann auch für Laudert II bei Ehrbachtal/Hausbay II in Ney los.