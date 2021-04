Am TuS Dichtelbach scheint in dieser Saison kein Vorbeikommen. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga C Hunsrück bleibt auch nach dem elften Spieltag ungeschlagen und schlug die SG Mörsdorf III mit 4:0. Der TuS verzeichnete in dieser Begegnung vier verschiedene Torschützen – auch ein Zeichen, wie schwer ausrechenbar die Offensive des Spitzenreiters sein kann.