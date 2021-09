In der Fußball-Kreisliga C Staffel 2 Rhein-Hunsrück hat die SG Laudert/Lingerhahn/ Horn II (in Blau) den ersten Saisonsieg eingefahren: In Lingerhahn schlug die Lauderter Reserve den SC Weiler II mit 4:2 (3:1). Matchwinner war Jonas Stahl mit einem Dreierpack.