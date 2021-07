Nur noch der TuS Kirchberg stellt in der nächsten Saison eine dritte Mannschaft im regulären Spielbetrieb des Fußballkreises Hunsrück/Mosel. Die SG Biebertal/Unterkülztal meldet ihre Drittgarnitur in der C-Klasse nicht mehr. In der Standby-Liga als Siebenermannschaft soll es für das Team von Thomas Buhr aber immerhin weitergehen.