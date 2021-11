Während in der Fußball-Kreisliga C Staffel 1 nach Beendigung der Hauptrunde am letzten Oktober-Wochenende spielfrei gewesen ist (die Meister- sowie die Platzierungsrunde startet am kommenden Wochenende), hat sich in der C Staffel 2 – die im normalen Modus mit Hin- und Rückspiel spielt – auf Platz eins nichts verändert, aber dahinter.