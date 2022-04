C Staffel 1 Meisterrunde: Bremm II steht vor Aufstieg

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 1 Platzierungsrunde hat die SG Sohren II (mit Torwart Leon Henn und rechts Colin Vochtel) durch das 2:2 bei der SG Illerich/Landkern (mit 2:0-Torschütze Stephan Schmitz) auf der Illericher Asche die Tabellenführung vor der SSG Lutzerather Höhe II (2:0-Sieger bei Hunsrückhöhe II) verteidigt. In den beiden anderen C-Staffeln im Kreis Hunsrück/Mosel stehen die Aufstiegsentscheidungen nun an. In der C Staffel 1 Meisterrunde kann Tabellenführer SG Bremm II nach dem 3:1-Sieg bei Ober Kostenz II mit einem Heimsieg gegen Masburg II am Mittwoch fast alles klarmachen.