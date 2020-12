Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 16:51 Uhr

Hambuch C Nord: Hambuch II muss in Quarantäne Nächster positiver Corona-Fall im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Ein Spieler der SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl II, die in der Kreisliga C Nord kickt, wurde am Montag positiv auf das Virus getestet. Am Sonntag hatte er beim 2:4 gegen die SG Landkern/Illerich noch mitgespielt.