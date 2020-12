Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 15:16 Uhr

Enkirch C Mosel 1: Die SG Zell/Bullay/Alf II gewinnt auch in Enkirch zu Null Drittes Spiel, dritter Zu-Null-Sieg für die SG Zell/Bullay/Alf II (weiße Trikots, links Yannic Vogt) in der Fußball-Kreisliga C Mosel 1: Im Derby in Enkirch bei der SG Mont Royal Reil/Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch III setzten sich die Zeller mit 3:0 (1:0) durch. Die Mont-Royal-Dritte wartet damit weiter auf den ersten Punkt und auf das erste Tor in dieser Saison, folgerichtig sind sie das Tabellenschlusslicht.