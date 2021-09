In den Fußball-Kreisligen C geben die „B-Klasse-Rückzieher“ Mastershausen und Boppard II den Ton an. Mastershausen steht auf Platz eins in der Staffel 1 Gruppe Hunsrück/Mosel, Boppard II ist Erster in der Staffel 2. In der Eifel-Gruppe der Staffel 1 verteidigte Masburg II Platz eins.