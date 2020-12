Simmern

Der spielfreie SSV Buchholz hat am fünften Spieltag in der Fußball-Kreisliga C Süd die Tabellenführung an den Lokalrivalen VfR Bad Salzig abgeben müssen: Der VfR von Trainer Mike Biller schlug im Derby den SC Weiler II glatt mit 4:0 und setzte sich dank der mehr geschossenen Tore (Buchholz und Bad Salzig haben beide zehn Punkte) an die Spitze.