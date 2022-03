Die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen II hat eindrucksvoll belegt, warum sie mit Abstand die beste Mannschaft in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga C Staffel 2 ist: Im Spitzenspiel schlug der Tabellenführer den Verfolger VfR Bad Salzig in Gondershausen mit 3:0, Morshausen II hat nun zwölf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.