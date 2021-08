Die Fußball-Kreisliga B Nord hat zwei Abgänge zu verzeichnen, den SV Roßbach/Verscheid II und die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach II, die beide künftig freiwillig nur noch in der C-Klasse antreten. Dafür ist der VfL Oberlahr-Flammersfeld aus der Südstaffel in die B Nord hinübergewechselt. Zum Auftakt empfängt der „Neuzugang“ die SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 15 Uhr) auf dem Rasenplatz in Oberlahr, der zuletzt mehrere Jahre lang nicht bespielbar war.