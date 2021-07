Als erster aller neun Kreise im Fußballverband Rheinland (FVR) hat der Fußballkreis Westerwald/Wied die Senioren-Spielpläne der Kreisligen A bis D für die Saison 2021/2022 veröffentlicht, die am 15. August startet. Die gute Nachricht vorweg: Befürchtungen, dass die lange Corona-Zwangspause zu einem Rückgang an Meldungen führen würde, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, auf Kreisebene gehen in der anstehenden Spielzeit 97 Mannschaften, eine Mannschaft mehr als im Vorjahr an den Start.