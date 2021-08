Tabellenführer FV Erpel trifft beim 8:0-Sieg nach 20 Sekunden zum ersten Mal

Torreicher Start in der Fußball-Kreisliga B Westerwald/Wied: Jeweils mindestens fünf Treffer fielen in den Spielen mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Kreis Neuwied. In der Kreisliga B Nord eroberte der FV Rot-Weiß Erpel sich durch den 8:0-Kantersieg gegen den SV Windhagen II als erstes Team die Tabellenführung. Doch auch der FV Rheinbrohl (8:3 bei der SG Neuwied) und der VfL Oberlahr-Flammersfeld (6:0 gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal II) setzten gleich erste Ausrufezeichen. Die Partie des SV Rheinbreitbach gegen den SV Leutesdorf wurde kurzfristig auf Dienstag, 21. September (19.45 Uhr) verlegt.