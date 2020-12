Kreis Neuwied

Obwohl der FV Rheinbrohl am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied erstmals nicht als Sieger vom Platz ging (1:1 gegen Linz II), übernahm das Team von Trainer Carsten Bent die Tabellenführung, da der SV Rheinbreitbach in letzter Sekunde in Rengsdorf verlor. Im Tabellenkeller freute sich zweite Mannschaft der SG DJK Neustadt-Fernthal über ihren ersten Punktgewinn, auf den die Reserveteams des SV Roßbach/Verscheid und der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach weiterhin warten.