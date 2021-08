SSV: Freude auf Punktspielstart auf Kunstrasen – Heimbach-Weis empfängt im Stadtderby den HSV Neuwied

Die Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied hat nach dem Verzicht der SG Grenzbachtal wieder die gewohnte Größe mit 14 Mannschaften erreicht. Die Vorbereitung verlief nach der monatelangen Zwangspause teilweise holprig, exakt die Hälfte der A-Kreisligisten strich im Wettbewerb um den Kreispokal bereits in den ersten beiden Runden die Segel. In unserem „Spiel der Woche“ widmen wir uns der Punktspielpremiere auf dem Kunstrasenplatz in Heimbach-Weis zwischen dem gastgebenden SSV Heimbach-Weis und dem HSV Neuwied.