Sieben Tore in Leutesdorf: CSV Neuwied siegt beim SVL 4:3

M Leutesdorf. In einer vorgezogenen Partie des zweiten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Nord hat der CSV Neuwied beim SV Leutesdorf mit 4:3 (1:2) gewonnen.

Dabei ging es zunächst gut los für den SVL, der vor 80 Zuschauern durch die Treffer von Maurice Weber (2.) und Marius Schuh (24.) mit 2:0 in Führung ging. Die Gäste aus der Deichstadt kamen kurz vor der Pause durch Jonas Funk (42.) zum Anschlusstreffer.

Im zweiten Durchgang drehte der CSV die Partie durch die Tore von Michael Wolf (51.) und Lucas Krahn (61.). Für die Entscheidung sorgte schließlich Manuel Wolf in der 82. Minute. Das 3:4 durch Gianluca Mellone in der 89. Minute kam zu spät für die Leutesdorfer, um noch etwas Zählbares mitzunehmen. Für beide Mannschaften war es das erste Punktspiel in der Saison 2021/22.