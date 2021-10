Der spielfreie Tabellenführer FV Rheinbrohl musste am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord tatenlos zusehen, wie die Verfolger VfL Oberlahr-Flammersfeld, FV Rot-Weiß Erpel, VfB Linz II und SV Rheinbreitbach den Rückstand verkürzten. In der Kreisliga B Süd bleibt die SG Puderbach II nach dem 1:1 bei der SG Haiderbach weiter ungeschlagen, musste den Platz an der Sonne aber dennoch an die SG Elbert abgeben.