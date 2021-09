SG Puderbach II stürzt den Tabellenführer

In der Fußball-Kreisliga B Nord hat der FV Rheinbrohl am fünften Spieltag die spielfreie SG Melsbach/Altwied von der Tabellenspitze verdrängt. Im Tabellenkeller warten mit dem SV Rheinbreitbach. SV Leutesdorf, SG DJK Neustadt-Fernthal II und SV Windhagen II weiterhin vier Teams auf den ersten Punktgewinn. In der Südstaffel stürzte die SG Puderbach II den Tabellenführer SG Elbert von der Spitze, während die SG Thalhausen/Maischeid (2:6 gegen Siershahn) nach den Siegen der Konkurrenten FC Kosova Montabaur II (2:1 in Herschbach) und SG Selters (1:0 in Horressen) auf den letzten Platz zurückgefallen ist.