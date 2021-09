Der siebte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied wird am Samstag (Spielbeginn: 17 Uhr) mit dem Spitzenspiel der noch unbesiegten und zudem punkt- und torgleichen Mannschaften SG Melsbach/Altwied und VfL Oberlahr-Flammersfeld eröffnet. Die Bezirksliga-Reserve der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth will nach zwei Niederlagen im Heimspiel in Willroth gegen den FV Rot-Weiß Erpel wieder ein Erfolgserlebnis feiern (So., 12 Uhr).