Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied treffen auf dem Linzer Kaiserberg im VfB Linz II und dem SV Rengsdorf zwei punktgleiche Mannschaften aufeinander (So., 13 Uhr). Zu einem interessanten Derby kommt es in Straßenhaus, wo die zweite Mannschaft der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II den Lokalrivalen VfL Oberlahr-Flammersfeld erwartet (So., 14.30 Uhr).