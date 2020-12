Kreis Neuwied

In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied wird die Saison am Sonntag mit dem siebten Spieltag fortgesetzt. Das Spitzenspiel zwischen dem SV Ataspor Unkel und der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach wurde jedoch bereits abgesetzt, da bei den Gästen einige Spieler noch unter Quarantäne stehen. Spielfrei ist an diesem Wochenende die SG Nauort/Ransbach.