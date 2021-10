Das Führungsduo SG St. Katharinen/Vettelschoß (2:0 gegen Oberbieber) und HSV Neuwied (1:0 in Niederbreitbach) hat am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied die Spitzenspiele gewonnen und sich von der Konkurrenz weiter abgesetzt, da die Mannschaften auf den Rängen drei bis acht sieglos blieben. Den Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle haben der SV Roßbach/Verscheid (2:0 gegen Neustadt) und der SSV Heimbach-Weis (2:1 in Nauort) hergestellt.