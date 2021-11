Zum Auftakt des 15. Spieltags der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied empfängt der Tabellendritte FV Rot-Weiß Erpel am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr die SG DJK Neustadt-Fernthal II, die zwölf ihrer 13 Saisonspiele verloren hat. Zum Duell zweier Bezirksligareserven kommt es am Sonntag ab 12 Uhr in Straßenhaus, wo die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II auf das punktlose Schlusslicht SV Windhagen II trifft.