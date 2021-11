In einem rasanten und abwechslungsreichen Spiel der Fußball-Kreisliga A Westerwald/ Wied trennten sich der SV Roßbach/ Verscheid und die SG St. Katharinen/Vettelschoß unentschieden 1:1 (1:0). Das dieser Begegnung nur knapp 100 Zuschauer beiwohnten, lag wahrscheinlich an einer Kappensitzung in der Roßbacher Wiedhalle, was bedeutete: Sieger war der Karneval.