Packendes Wiedtalderby endet torlos

Kreisliga-Fußballherz was willst du mehr? Alles war für das Wiedtalderby vorbereitet, und die Gastgeber hatten sogar zur Feier des ersten Spiels nach der Winterpause den Rasen kurz geschoren. Die Partie der ewigen Rivalen unter der Sonne des Wiedtals, wenn diese sich dann mal blicken ließ, lockten immerhin etwas mehr als 200 Zuschauer an. Dass nach dem Abpfiff bei beiden Mannschaften hinten auf beiden Seiten die Null stand, merkte so richtig keiner, denn alle hatten ein hochklassiges Derby gesehen.