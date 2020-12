Kreis Neuwied

In der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied gehen auch in der Saison 2020/2021 wieder 14 Mannschaften an den Start. Verlassen haben die Liga der Aufsteiger SV Ataspor Unkel und die SG Feldkirchen/Hüllenberg, die auf ihr Startrecht verzichtet hat und freiwillig in die Kreisliga C gegangen ist. Neu dabei sind die beiden Aufsteiger SG Niederbreitbach/Waldbreitbach II und SV Leutesdorf. In der Südstaffel sind nach dem Aufstieg der SG Grenzbachtal und dem Zusammenschluss des SV Thalhausen mit dem SV Maischeid nur noch drei Teams aus dem Kreis Neuwied vertreten.