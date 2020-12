Kreis Neuwied

Mit Spannung erwartet wird am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied das Derby zwischen der SG Melsbach/Altwied und dem SV Rengsdorf am Sonntag ab 16.30 Uhr. Beide Teams sind mit einem Unentschieden in die Saison gestartet. Die hochgehandelten Melsbacher wollen den ersten Sieg einfahren, um nicht schon früh im Saisonverlauf wertvollen Boden zur Tabellenspitze zu verlieren.