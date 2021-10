Langsam aber sicher nähert sich die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied ihrem Ende, sodass auch am elften Spieltag wieder richtungsweisende Partien auf dem Programm stehen. Die SG Horressen-Elgendorf ist bereits an diesem Freitagabend auswärts an der Reihe, die SG Steinefrenz-Weroth/Meudt/Berod, die SG Nauort/Ransbach und der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ziehen am Sonntag nach.