Michael Diel geht in sein viertes Jahr bei der SG Horressen-Elgendorf – A-Ligist stellt Weichen für die kommende Saison

Die SG Horressen-Elgendorf hat die Weichen für die Saison 2021/22 gestellt und die Trainerposten ihrer drei Seniorenmannschaften besetzt. Bei der ersten Mannschaft (Kreisliga A) wird Trainer Michael Diel in seine vierte Saison in Horressen gehen und auch weiterhin von Co-Trainer Markus Schäfer unterstützt.

Auch bei der in der Kreisliga C beheimateten dritten Mannschaft bleibt das Trainergespann Hagen Molls und Steffen Habermeier an Bord. Der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft (Kreisliga B), René Reckelkamm, wechselt auf eigenen Wunsch als Co-Trainer zum Bezirksligisten SG Ahrbach (wir berichteten). Seine Nachfolge tritt mit Oliver Hein ein langjähriger Jugendtrainer des Vereins an. Ihm zur Seite stehen als Co-Trainer Ursus Molls und Daniel Paulus.

Als neuen Torwarttrainer für alle Seniorenteams konnte die SG Horressen André Faller gewinnen, der bis zum Sommer 2020 Stammkeeper und Kapitän der ersten Mannschaft war. ius