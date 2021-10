Nächster Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied: Mike Lengwenus ist bei der SG Steinefrenz-Weroth/Meudt/Berod, für die er seit 2019 tätig war, zurückgetreten. „Ich habe gestern nach der Niederlage in Oberbieber die Mannschaft und den Verein darüber informiert, dass ich mein Amt niederlege“, teilte Lengwenus am Montagmorgen mit.