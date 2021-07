Im Jahr 2014 hat die erste Mannschaft der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod den Fußball-Kreispokal bei den A- und B-Ligisten des Kreises Westerwald/Wied geholt, am Freitagabend reckte jetzt die Reserve der SG im Wettbewerb der C- und D-Ligisten den Pott in die Höhe: Vor 250 Zuschauern im Neuwieder Stadion setzte sich die Mannschaft von Wolfgang Schmitt mit 3:1 (1:1) gegen den CSV Neuwied II durch.