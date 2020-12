Kreis Neuwied

Zum Auftakt des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied empfängt der Tabellenzweite FV Rheinbrohl am Freitagabend um 19.30 Uhr den punktgleichen Spitzenreiter SG Melsbach/Altwied. Das zweite Topspiel bestreiten am Sonntag ab 15 Uhr der Tabellenvierte SV Rheinbreitbach und der Dritte FV Rot-Weiß Erpel. Der Erpeler Coach Manuel Malacho kehrt dabei an seine alte Wirkungsstätte zurück.