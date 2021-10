Zum Auftakt des zwölften Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied tritt der SV Rheinbreitbach am Samstag um 17 Uhr bei der SG Melsbach/Altwied an und würde mit dem neunten Sieg in Serie die Tabellenführung übernehmen. Diese kann sich der FV Rheinbrohl jedoch bereits am Sonntag ab 12 Uhr in der Partie in Willroth gegen die dort gastgebende SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II allerdings schon wieder zurückholen.