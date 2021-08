In der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied finden vier Partien des dritten Spieltags am Sonntag statt. Um 13 Uhr treffen in Straßenhaus die Reserveteams der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der SG DJK Neustadt-Fernthal aufeinander. Beide Mannschaften haben erst ein Spiel bestritten und sind noch ohne Sieg.