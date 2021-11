Mit einem Vorsprung von zehn Punkten geht der Spitzenreiter FV Rheinbrohl in die Winterpause. Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord drehte der FVR im Derby gegen Leutesdorf einen 0:2-Rückstand. Der VfL Oberlahr-Flammersfeld lag beim CSV Neuwied sogar mit 1:4 zurück und sicherte sich am Ende dennoch drei Zähler. Beim 10:0-Kantersieg der SG Melsbach in Windhagen traf Stürmer Dennis Loose sieben Mal.