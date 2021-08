Kreisliga B Süd Ww/Wied: Spitzenreiter bestraft Horressens Schläfrigkeit

Nachdem die SG Herschbach-Schenkelberg bereits am Donnerstagabend mit dem 3:0-Erfolg gegen die SG Thalhausen/Maischeid vorgelegt hatte, zog die SG Elbert/Horbach am Sonntagnachmittag mit dem 4:1 im Nachbarschaftsduell bei der SG Horressen-Elgendorf nach und gewann ebenfalls ihr drittes Saisonspiel. Beide Teams führen das Klassement der Kreisliga B Süd Westerwald/Wied mit makelloser Bilanz an. Am Tabellenende warten die SG Thalhausen/Maischeid und die Bezirksliga-Reserve des FC Kosova Montabaur weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser noch jungen Spielzeit.