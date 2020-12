Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 20:36 Uhr

Horressen

Kreisliga A Ww/Wied: Türkiyemspor dreht das Spiel in Horressen

Silvan Castor (rechts), der in dieser Szene Mustafa Yilmaz unter Druck setzt, brachte die SG Horressen-Elgendorf in der 13. Minute des Heimspiels in der Kreisliga A Westerwald/Wied gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach in Führung. Doch die Freude über den Treffer währte nicht lange, bereits sieben Minuten später glich Hakan Koc für die Gäste aus.