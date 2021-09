Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied kämpft die SG Nauort/Ransbach gegen den Auswärtsfluch und der SV Türkiyemspor gegen den drohenden Fehlstart an. Die SG Steinefrenz will weiter ihre Chancen nutzen, während sich die SG Horressen-Elgendorf über eine Verstärkung aus der Oberliga freut.