Die Winterpause ist beendet, an diesem Sonntag steht der 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied mit sechs Partien auf dem Programm. Gleich drei der 14 Vereine gehen mit einem neuen Trainer in die Restrunde. In unserem „Spiel der Woche“ kommt es zum immerjungen Wiedtalderby zwischen der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach und dem SV Roßbach/Verscheid.