Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied wird am heutigen Freitagabend ab 20 Uhr in der Partie SG Neuwied gegen SG Melsbach eröffnet. Die Linzer Bezirksligareserve kann am Sonntag ab 13 Uhr mit einem Sieg nach Punkten mit dem Gegner VfL Oberlahr-Flammersfeld gleichziehen.